10ª Meia Maratona RioMafra será realizada neste domingo

Uma das provas mais desafiadoras do circuito de corridas de Rio Negro está de volta: a Meia Maratona RioMafra, em sua 10ª edição, retorna neste domingo, dia 20 de março. Em uma realização da Prefeitura Municipal de Rio Negro, através da Secretaria de Esporte e Lazer, em parceria com a Oxy Academia e a Prefeitura Municipal de Mafra, a prova contará com o percurso de 21km e ainda a opção do percurso de 5km.

Este ano a prova terá a largada um pouco mais cedo: às 6h30. O intuito é minimizar os efeitos do calor para os participantes e causar menos impacto no trânsito da região. A saída acontece na Praça João Pessoa, com percurso passando pelo município de Mafra, retornando a Rio Negro e encerrando novamente na Praça João Pessoa.

Todos os participantes que concluírem a prova receberão medalhas de participação. Haverá ainda a premiação com troféus para os melhores colocados por categoria. As Assessorias Esportivas com maior número de inscritos também levarão um troféu de destaque.

A realização da prova disponibilizará pontos de hidratação, local de apoio, segurança e acompanhamento de equipe de saúde.

INSCRIÇÃO

As inscrições são limitadas e devem ser feitas até esta terça-feira, 15 de março, pelo link: https://www.ticketsports.com.br/e/10-meia-maratona-riomafra-33106.

Após essa data os interessados podem fazer sua inscrição diretamente na Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, localizada no Ginásio de Esportes José Muller, na Praça Santo Ângelo, 60, Vila Militar. Ou ainda na Academia Oxy, na Rua Dr. Vicente Machado, 255, Centro.

Os valores para inscrição variam de acordo com o trajeto escolhido:

Percurso de 21km: R$ 90 + taxas.

Idade mínima: atletas que completam 16 anos até 31/12/22.

Percurso de 5km: R$ 80 + taxas

Idade mínima: atletas que completam 14 anos até 31/12/22.

Mais informações: Secretaria de Esporte e Lazer (47) 3642-5589 ou Oxy Academia: (47) 99670-1319 (João).