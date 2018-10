11ª Bateria de Artilharia Antiaérea Autopropulsada participa da Operação Setembrino de Carvalho

A 11ª Bateria de Artilharia Antiaérea Autopropulsada de Rio Negro-PR, orgânica da 5ª Brigada de Cavalaria Blindada, participou da Operação Setembrino de Carvalho 2018, no período de 23/09 à 28/09/2018, no Campo de Instrução Marechal Hermes. Sob coordenação da Artilharia Divisionária da 5ª Divisão de Exército, a 11ª Bia AAAe AP conduziu suas viaturas blindadas de combate Gepard 1A2, e realizou a defesa antiaérea dos 5º e 15º Grupos de Artilharia de Campanha Autopropulsados em operações de Marcha para o Combate, Ataque e Aproveitamento do Êxito. No último dia de operação, como coroação do exercício, demonstrou seu poder de fogo com o disparo da VBC DA Ae Gepard 1 A2.

