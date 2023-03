13ª Conferência Municipal de Saúde é realizada em Rio Negro

A Secretaria Municipal de Saúde de Rio Negro, através do Conselho Municipal de Saúde, realizou durante o mês de fevereiro e também neste mês de março as pré-conferências de saúde em diferentes regiões do município.

Com as pré-conferências foi possível elaborar as diretrizes e definição de prioridades para a 13ª Conferência Municipal de Saúde, que ocorreu no Cine Teatro Antonio Cândido do Amaral na tarde desta quarta-feira e teve a participação da população, entidades e agentes públicos de saúde.

Entre as autoridades presentes estava prefeito de Rio Negro James Karson Valério e o vice-prefeito, Alessandro von Linsingen, secretária municipal de saúde, Simone Angélica Vitorino Gondro, presidente do Conselho Municipal de Saúde, Kátia Borges Saliba, vereadora Isabel Cristina Souza e o chefe da sessão de ações estratégicas e redes de atenção da 2º Regional de Saúde, Pasquale Lemmo Junior.

O tema da conferência foi “Garantir direitos e defender o SUS, a vida e a democracia. Amanhã vai ser outro dia”. Esta é uma ação de grande importância para alinhar as diretrizes e políticas públicas aplicadas à saúde, com o apoio e participação da população. A realização das conferências é um marco para o desenvolvimento municipal.

A Conferência Municipal de Saúde tem como objetivo avaliar a situação de saúde e propor diretrizes para a formulação da política de saúde no âmbito municipal. Esta é uma forma importante de participação de toda a sociedade e um instrumento poderoso para os gestores. Os eixos temáticos abordados nesta tarde foram:

O Brasil que temos. O Brasil que queremos

O papel do controle social e dos movimentos sociais para salvar vidas

Garantir direitos e defender o SUS, a vida e a democracia

Amanhã vai ser outro dia para todas as pessoas

Na mesma tarde foi definida a composição do Conselho Municipal de Saúde. O município de Rio Negro tem seu Conselho Municipal de Saúde instituído desde 1991, garantindo assim, a participação da população no planejamento das ações de saúde do município através do Controle Social.