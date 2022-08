1º Rio Negro Agrofest homenageou produtores rurais do município

Na noite deste sábado (30), foi realizado na Sociedade Recreativa União “Fuchs” o 1º Rio Negro Agrofest, promovido pela Prefeitura de Rio Negro, através da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente e com o apoio da Secretaria de Cultura e Turismo.

Foi uma grande noite de celebração e valorização do produtor rural do município. Houve entregas de troféus, sorteios de brindes, escolha da Rainha e Princesas da festa, valsa, jantar e muita música. Além dos produtores rurais e seus familiares, diversas autoridades estiveram presentes.

Em seu discurso, o Secretário Municipal de Agricultura e Meio Ambiente, Geraldo Veiga, destacou que os produtos do agronegócio comercializados em Rio Negro alcançaram importantes valores de arrecadação em 2021, passando dos R$ 450 milhões. “Parabéns a todos. Vocês que colocaram a mão na terra são responsáveis por este grande resultado. Então vamos comemorar. Essa festa é de vocês”, comentou.

Alessandro von Linsingen, vice-prefeito de Rio Negro, também destacou a valorização do agricultor rionegrense: “É um grande dia para a agricultura do município de Rio Negro. Para 2023 pretendemos fazer uma festa ainda maior, pois merecem”. O prefeito de Rio Negro, James Karson Valério, ressaltou em seu discurso a importância da agropecuária para o desenvolvimento do município e fez a abertura oficial do evento.

Em seguida teve início o desfile para a escola da Rainha e Princesas da Agrofest 2022 com o apoio do 5º Regimento de Carros de Combate, além da Dellas Modas, Joias Poliana Von Linsingen, Livraria Ômega, Loja Desigual, LR Locações e Vendas, Nina Flores e Vestidos Dirlene Modas.

Doze candidatadas desfilaram:

Amanda Caroline da Silva

Andressa de Fátima Venduchóski

Bruna Kubiak

Gabriela Aparecida Veiga

Gabriela Ruthes

Gisele Jaros

Graziela Evelin de Souza

Juliana Elias Portela

Letícia Herzer

Maria Eduarda Telman

Sabrina Carvalho

Tainara Rodrigues de França Radins

A mesa de jurados foi composta por: Ana Paula Fernandes, Josiane Romagna, Nélin Krause, Rita Chapieski, Simone Marques e Vilmar Fritschy. Eles avaliaram as candidatas com notas de 5 a 10 nos quesitos: beleza, simpatia, postura e desenvoltura. Após muita expectativa, foram eleitas:

Rainha: Gabriela Ruthes, 17 anos, representando a comunidade de Sítio dos Valério.

1ª Princesa: Gabriela Aparecida Veiga, 18 anos, representando a comunidade de Retiro Bonito.

2ª Princesa: Graziela Evelin de Souza, 14 anos, representando a comunidade de Lençol.

O 1º Rio Negro Agrofest foi um momento de muita celebração e homenagens. No último dia 28 de julho foi comemorado o Dia do Agricultor e Produtor Rural, portanto o evento foi uma justa homenagem aos produtores que produzem alimentos e insumos para todo o mundo.

Diversos produtores rurais foram homenageados no evento. As empresas parceiras da Agrofest 2022 indicaram os destaques em suas categorias e eles receberam um troféu personalizado. Após o jantar houve o baile com o Grupo Chinaredo.

Todos os custos do evento foram cobertos com o importante apoio dos patrocinadores: Afubra, Belagrícola, Big Safra, Brunquel Equipamentos Agrícolas, Cooperante, Cooperativa de Crédito Sicoob, Fiat Maxicar, Kuka Veículos, Meneguel Química, Metalúrgica Zenker, Sicredi, Universal Leaf Tabacos e Valfértil.