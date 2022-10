Abertura do calçadão é realizada e gera mais mobilidade urbana no Centro

A manhã desta sexta-feira (7) teve um momento histórico para o município de Rio Negro. Às 8h30 foi realizada a abertura do novo trecho da Rua Dr. Vicente Machado no Centro da cidade.

O Calçadão Albany Bussmann agora possui uma pista de rolamento para o tráfego de veículos, calçadas amplas para os pedestres com acessibilidade e sem estacionamento. Ao todo foram 1.235,5 m² de obras com um investimento de R$ 333.037,99.

A obra mantém parte da estrutura e toda a importância do Calçadão Albany Bussmann, cuja homenagem é para uma das grandes mulheres do município de Rio Negro. A Prefeitura atua para a renovação do Centro Histórico, respeitando suas características e atendendo as demandas e necessidades da população. “Hoje estamos consagrando um novo dia para o trânsito rio-negrense e para a história da cidade. Estamos inaugurando esse momento importante para a mobilidade social e de trânsito”, afirmou o prefeito James Karson Valério durante o seu discurso.

Além da grande e importante mobilidade urbana gerada, a obra também valorizará os imóveis e o comércio da região. O projeto foi definido através de pesquisa com os comerciantes e moradores próximos ao local. “A maioria dos moradores e comerciantes nos impulsionaram a fazer esta obra. A grande maioria queria a abertura do calçadão”, complementou o prefeito.

A preferência no trânsito será para quem estiver no novo trecho da Rua Dr. Vicente Machado (calçadão). Quem estiver na Rua 7 de Setembro tem a opção de seguir adiante ou dobrar à direita em direção a Ponte Interestadual Coronel Rodrigo Ajace (popular Ponte Nova).