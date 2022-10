Abertura do novo trecho da Rua Vicente Machado será nesta sexta-feira (7)

Compartilhar no Facebook

Nesta sexta-feira (7), às 8h, será realizada a abertura do novo trecho da Rua Dr. Vicente Machado no Centro da cidade.

Ao todo foram 1.235,5 m² de obras com um investimento de R$ 333.037,99. O espaço onde havia o calçadão terá tráfego de veículos, calçadas amplas para os pedestres, com acessibilidade e sem estacionamento.

O projeto foi definido através de pesquisa com os comerciantes da região, buscando beneficiar especialmente o comércio e a economia local. O município atua para a renovação do Centro Histórico, respeitando suas características e atendendo as demandas e necessidades da população.

O prefeito de Rio Negro, James Karson Valério, ressaltou a importância desse projeto para o município. “Esta é uma obra bastante aguardada. Com ela o Centro de Rio Negro terá uma ligação direta com a cidade vizinha promovendo mais fluidez, mas especialmente, garante maior movimentação no comércio local, desobrigando os motoristas a fazerem o contorno pela Praça João Pessoa”, afirmou.