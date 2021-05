Academias da terceira idade/academias ao ar livre receberão melhorias em Rio Negro

Equipe está fazendo o levantamento das necessidades de cada espaço

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -

A equipe da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer está fazendo uma vistoria em todas as 34 academias da terceira idade/academias ao ar livre instaladas no município de Rio Negro. O intuito é verificar a situação de cada uma, para um levantamento de quais aparelhos precisam ser trocados e quais reformas e manutenções serão necessárias para que as academias sejam revitalizadas.

A ação garantirá que as academias continuem oferecendo uma opção de atividade física segura, promovendo a saúde da população rionegrense. As vistorias iniciaram no dia 17 de maio e deverão seguir até o dia 28. Ao todo já foram analisadas 17 academias instaladas na área urbana, nos bairros: Vila Paraíso, Vila Militar, Campo do Gado, Três Bairros, São Judas Tadeu, Vila Ema, Vila Zelinda, Bom Jesus, Bairro Alto, Passa Três, Estação Nova e Vila Paraná.

Para os próximos dias estão previstas visitas nas academias do interior do município, nas localidades da Roseira, Retiro Bonito, Cunhupã, Fazendinha, Seminário, Campina dos Andrades, Barra Grande, Campina Bonita, Tijuco Preto, Passo do Valo, Sítio dos Valérios, Lageado das Mortes, Lageado dos Vieiras, Matão do Caçador e Vila Rural do Lageado.

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -