Academias e restaurantes poderão reabrir nesta quarta-feira; confira as regras

As academias, restaurantes e shopping centers vão poder reabrir, com restrições, a partir desta quarta-feira (22), depois de quarentena de mais de 30 dias por causa do novo coronavírus, anunciou o governo de Santa Catarina em coletiva na noite desta terça (21). A prática esportiva individual em parques, praias e praças também está autorizada. Três portarias foram publicadas no Diário Oficial (DOE) e regulamentam o funcionamento dessas atividades. O transporte coletivo, cinemas e as aulas continuam suspensos.

As mortes por Covid-19 subiram de 35 para 37, quantidade que está incluída no total de infectados, que passou de 1.063 para 1.091.

“Sabemos que os números [de pacientes] vão aumentar com a saída das pessoas”, admitiu o governador Carlos Moisés (PSL). Porém, ele ponderou, a liberação está ocorrendo porque houve queda na taxa de transmissão do vírus no estado e que “o cidadão é co-responsável” no enfrentamento à doença. A partir desta terça, foram liberados os cultos, missas e demais atividades religiosas.

REGRAS

Em relação aos restaurantes e demais serviços de alimentação, as principais normas são uso de máscara para entrar, assim como limpeza das mãos com álcool em gel ou água e sabão. Os que têm buffet deverão ter um funcionário orientando as pessoas a higienizarem as mãos e usar luvas descartáveis para só depois pegar o prato e poder se servir. O afastamento entre as pessoas tem que ser de 1,5 metro entre si.

Em relação aos shopping centers, centros comerciais e galerias, ficou estabelecido que o horário de funcionamento será reduzido, entre 12h e 20h. Apenas as praças de alimentação podem funcionar até 22h, respeitando as regras, incluindo o distanciamento de um raio de 1,5 metro. A entrada de clientes deve respeitar o limite de 50% da capacidade máxima. Na entrada desses estabelecimentos, deve ser disponibilizado álcool em gel para a higienização das mãos e todos devem usar máscaras. Assim como ocorre com o comércio em geral, não está permitido que os clientes provem roupas ou maquiagens, por exemplo.

No casos das academias de ginásticas e similares, o funcionamento também deve respeitar uma série de regramentos. Deve ser disponibilizado álcool em gel a 70% na entrada e equipamentos que obriguem o uso de digitais estão proibidos. Também se faz necessário o distanciamento de 1,5 metro entre as pessoas, assim como o uso de máscaras e de toalhas individuais. Os cabelos dos atletas devem permanecer presos durante a atividade desportiva indoor.

O tempo máximo de permanência nas academias fica estabelecido em 60 minutos, de modo a garantir que mais pessoas possam desfrutar do espaço, respeitando-se um limite de 30% da lotação.

O estabelecimento também deve organizar um grupo de usuários por cada horário, respeitando um período de 15 minutos de intervalo para limpeza do chão. O uso dos guarda-volumes fica suspenso nesse momento.

O secretário Helton Zeferino também confirmou que a portaria libera os exercícios em locais abertos, tais como praias, praças e parques. Foram feitos também regramentos para o uso de piscinas. Esportes coletivos, tais como futebol e vôlei, seguem proibidos. No caso das artes marciais, estão permitidos apenas treinos individuais, com o uso de equipamentos.

LEIA TAMBÉM: Máscara de proteção é obrigatória para acesso aos estabelecimentos de Riomafra

* Com informações do Portal G1