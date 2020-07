Ação incentiva denúncias de violência contra a mulher

Com o objetivo de incentivar as pessoas a fazerem uma reflexão sobre a cultura machista, assim como buscar conscientizar a todos da importância do respeito aos direitos humanos e sobre a necessidade de denunciar casos de violência doméstica o Clube Soroptmista e seus embaixadores se uniram para a realização em prol do Dia Laranja que acontece no sábado (25).

Diferente de outros anos quando palestras eram realizadas em escolas e empresas, e acontecia a distribuição de materiais gráficos em feiras e pedágios, neste ano, por causa da pandemia da covid-19, as ações serão de forma virtual.

Através de uma live com o apoio do curso de farmácia da UnC será divulgada a campanha do Sinal Vermelho contra a Violência Doméstica. A campanha oriente as vítimas de violência a fazerem um ‘X’ vermelho na palma da mão e mostrar para o atendente ou farmacêutico, que irá identificar que o símbolo se trata de um denuncia acionando a polícia.

Segundo o Clube Soroptimista, com o isolamento devido a pandemia, a presença do agressor em casa aumentou consideravelmente. Em abril, com um mês de isolamento social, a quantidade de denúncias de violência contra a mulher recebidas no disque 180 cresceu cerca de 40% em relação ao mesmo período 2019, dados apontados pelo Ministério da Mulher, da Família e dos direitos humanos.

A denúncias podem ser feitas pelos canais online, como as delegacias eletrônicas para registro de boletim de ocorrência. Casos de violência ou assédio, podem ser comunicados a qualquer hora do dia ou da noite, também podem ser denunciados pelo telefone 190. Para os casos não emergenciais, o Disque 180 ou o Disque 100 também recebem denúncias e oferecem orientações.