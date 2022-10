Adolescência e Saúde Mental será o tema da 10ª Capacitação Multidisciplinar em Rio Negro

Compartilhar no Facebook

No dia 08 de novembro o CAPS Rio Negro realizará a 10ª Capacitação Multidisciplinar da Rede de Atenção da Saúde Mental com a temática “Adolescência e Saúde Mental”.

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -

O evento será realizado das 08h às 17h no Cine Teatro Antônio Cândido do Amaral (anexo a Prefeitura), na Rua Juvenal Ferreira Pinto, nº 2070, bairro Seminário.

INSCRIÇÕES

As vagas são limitadas. As inscrições já estão abertas e podem ser feitas através do link abaixo:

Contato para mais informações:

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -

(47) 3645-1065 (WhatsApp)

saude.caps@gmail.com

PALESTRANTES

Tema: Saúde mental na escola

Palestrante: Dr. Cleandro Carnieri

– Médico psiquiatra formado pela UFPR há 18 anos.

– Membro titular da Associação Brasileira de Psiquiatria.

– Psicoterapeuta cognitivo comportamental treinado no Beck Institute da Filadelfia.

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -

– Formação em terapia do esquema certificado pelo International Societyof Scherma Therapy (ISST).

– Formação em prevenção de recaída baseada em mindfulness pela (Universidade da California, San Diego (UCSD).

– Treinamento em medicina mente corpo pela Harvard University.

– Treinamento em performance de atletas de alto rendimento pela Universidade de Massachussetts (Umass).

– Ex-membro da equipe de performance mental do Club Athletico Paranaense.

Palestrante: Ana Maria Nunes Dias Lourdes

– Formada em serviço social pela Universidade do Tocantins.

– Pós-graduada em novas tecnologias pela Faculdade Educacional da Lapa (FAEL).

– Pós-graduada em gestão em saúde pelo Centro Universitário Faveni (UniFaveni) .

– Assistente social formada há 11 anos, atuante na Prefeitura Municipal da Lapa-PR há 10 anos. No momento exercendo a função de coordenadora do Centro de Atenção Psicossocial – CAPS I.

Tema: O acolher e a escuta como recurso no cuidado de saúde mental dos adolescentes

Palestrante: Estela Wojciechovki

– Psicóloga graduada pela Universidade do Contestado.

– Especialista em terapia cognitivo comportamental. Realizou cursos com ênfase em adolescência, regulação emocional, entrevista motivacional e transtornos de ansiedade.

– Ativa em grupos de estudos das áreas que envolvem terapia cognitivo comportamental. Atualmente, seu trabalho na clínica é voltado ao público adolescente, adulto e idoso.

Tema: Adolescência

Palestrante: Francielli Maria Vieira

– Psicóloga formada pela Universidade do Contestado – Campus Mafra.

– Especialista em terapia cognitiva.

– Especialista em terapia cognitiva na infância e adolescência pelo Instituto Paranaense de Terapias Cognitivas.

– Especializanda em neuropsicologia.

– Especializanda em altas habilidades/superdotação.

– Técnica em análise do comportamento pela Growing Piece by Piece.