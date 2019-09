Agência da Receita Estadual pode ser fechada em Rio Negro

A decis√£o entra em vigor a partir do dia 1¬ļ de outubro, ao todo 18 unidades ser√£o fechadas no estado

No m√™s de agosto o secret√°rio de¬†estado da¬†Fazenda, Ren√™ de Oliveira Garcia Junior, assinou a resolu√ß√£o SEFA n¬ļ 751/2019 que desativa unidades da Receita Estadual e a ag√™ncia de Rio Negro est√° entre elas. A decis√£o entra em vigor a partir do dia 1¬ļ de outubro, ao todo 18 unidades ser√£o fechadas no estado.

De acordo com a Fazenda, a medida vai gerar uma economia anual de R$ 867 mil, levando em considera√ß√£o o fim de gastos com limpeza, vigil√Ęncia, energia el√©trica, √°gua, telefone, internet e reprografia.

A Fazenda justifica que as agências que serão fechadas foram escolhidas entre as de menor movimento, já que todos os atendimentos podem ser feitos pela internet (http://www.fazenda.pr.gov.br).

Os 47 profissionais que trabalham nessas unidades ‚Äď 19 auditores fiscais e 28 agentes fazend√°rios ‚Äď ser√£o remanejados para refor√ßar os trabalhos de outras ag√™ncias ou para as delegacias regionais.

Apenas um dos imóveis, o de Medianeira, não é próprio do estado. Os demais poderão ser cedidos a outros órgãos que hoje ocupam imóveis alugados.

Na tentativa de manter a Agência da Receita Estadual no município os vereadores aprovaram um requerimento para que seja encaminhado um ofício ao secretário Renê de Oliveira Garcia Junior, ao vice-governador Darci Piana e ao governador Ratinho Junior, solicitando que sejam mantidas as atividades da unidade do fisco estadual em Rio Negro.

Segundo os vereadores, a ag√™ncia de Rio Negro possui funcion√°rios capacitados que executam um trabalho importante na arrecada√ß√£o tribut√°ria do munic√≠pio e regi√£o. Tamb√©m fazem servi√ßos de avalia√ß√Ķes para fins de recolhimentos de tributos estaduais de invent√°rios e div√≥rcios, judiciais ou extrajudiciais, que ocorrem na comarca de Rio Negro quem atende tamb√©m as cidades de Quitandinha, Pi√™n e Campo do Tenente. E o fechamento da unidade seria um desservi√ßo a toda a popula√ß√£o rionegrense e da regi√£o.