Agência do Trabalhador de Rio Negro se destaca em número de contratações

A Agência do Trabalhador de Rio Negro vem se destacando no ranking elaborado pela Secretaria de Estado da Justiça, Família e Trabalho – SEJUF. Em abril, a Agência rio-negrense ocupou a 26ª colocação no Estado, que avalia o número de contratações efetivadas no mês, com 85 novas contratações.

Em março, ficou em 14º lugar, com 163 novas contratações. A análise acompanha o índice de desempenho de Intermediação de Mão de Obra (IMO). O Município registra essa colocação entre algumas das cidades mais populosas do Paraná como Curitiba, Foz do Iguaçu, Cascavel e São José dos Pinhais.

A colocação no ranking aponta o alto grau de eficiência nas atividades da Agência do Trabalhador de Rio Negro. Assim como também, Rio Negro tem se mantido a frente de várias cidades importantes na geração de emprego.

Existem hoje 216 Agências do Trabalhador no Estado, que são vinculadas à Secretaria da Justiça, Família e Trabalho do Paraná, o que facilita o acesso ao mercado de trabalho. Nas agências todos os atendimentos são prestados por meio da intermediação de mão de obra, ou seja, os profissionais fazem todo o acompanhamento para a procura de vaga que se enquadre ao perfil do candidato e seleciona para encaminhamento da entrevista até a contratação. Nas Agências, o trabalhador dá entrada no seguro-desemprego e pode buscar por ofertas de trabalho, capacitação, participar de entrevista de emprego, e dar entrada em documentos como Carteira de Trabalho (CTPS). Entre em contato com a Agência do Trabalhador de Rio Negro e faça seu cadastro. As vagas são atualizadas semanalmente no portal da Prefeitura de Rio Negro.

Serviço:

