Água poderá chegar na Linha Velha na localidade da Roseira

Cerca de 10 famílias que moram na Linha Velha na localidade da Roseira poderão receber água encanada. Pelo menos esse é o desejo dos vereadores que aprovaram um requerimento solicitando que a Sanepar realize um projeto de expansão da rede de distribuição de água na localidade.

Segundo os vereadores o trecho para levar água até essas famílias é de 300 metros.

Neste período de estiagem as famílias estão sofrendo com a falta de água, o que poderia ser solucionado com uma obra para levar água as casas dessas pessoas.