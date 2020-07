Águias do Bem Riomafra está arrecadando alimentos para famílias carentes

Compartilhar no Facebook

O grupo Águias do Bem Riomafra realiza constantes campanhas solidárias em Rio Negro e Mafra. A campanha de arrecadação de alimentos – que teve início com a pandemia – já ajudou mais de 130 famílias com doação de cestas básicas.

Apesar de já ter ajudado muitas famílias, o grupo pede a ajuda da população para arrecadar mais alimentos e assim ajudar mais pessoas que estão precisando de apoio. Os alimentos podem ser doados nos pontos de coleta: Academia Aquarium e Ótica e Relojoaria Record.

Alimentos para compor a cesta básica: arroz, açúcar, trigo, azeite, doce ou margarina, polenta ou farinha de milho, bolacha doce, extrato de tomate, leite, sal.

Na cidade de Mafra já foram ajudadas famílias da creche Fiorige Bona (Vila Argentina), Escola Cristo Rei (Faxinal), Escola Gustavo Friedrich (Restinga), creche e escola da Amola Flecha, Escola Tenente Ary Rauen (Vila Ivete), Escola Monteiro Lobato, famílias do condomínio Ouro Verde e famílias da Amola Flecha. Em Rio Negro, famílias da Escola Olavo Bilac (São Judas Tadeu), Escola José de Lima (Roseira) e famílias do bairro de Queimados, Campina Vermelho, Retiro Bonito, Vila Militar, Bom Jesus, Vila Paraíso e Fazendinha receberam a ajuda.

Ajude a fazer o bem sem olhar a quem! Acompanhe o grupo Águias do Bem Riomafra nas redes sociais: @aguiasdobemriomafra #juntossomosmaisfortes