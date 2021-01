Alerta para muita chuva nos próximos dias na região

A próxima semana será bastante instável entre os estados Santa Catarina, Paraná, Mato Grosso do Sul e áreas do centro-sul e oeste de São Paulo. A Climatempo alerta para risco de alagamentos, transbordamento de córregos e rios e deslizamentos de terra. Os acumulados serão bastante elevados pelo menos até a próxima quinta-feira, 21 de janeiro.

Vários sistemas vão organizar as instabilidades nestas regiões. Além do fluxo de ar quente e úmido que vem da Amazônia, a circulação de ventos, a passagem de uma frente fria e um sistema de baixa pressão, vão forçar a formação das nuvens carregadas nestas áreas. As capitais Florianópolis, Curitiba e Campo Grande estão na rota dos temporais, com grandes acumulados. A capital paulista também terá chuva em todos os dias, mas não há expectativa para volumes tão expressivo quanto as demais regiões citadas.

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -

Não serão dias completamente fechados, pois o Sol ainda aparece entre as nuvens e o ar vai ficar abafado na maioria das regiões, mas o que vai chamar a atenção é a chuva, que vem acompanhada de raios, trovoadas e rajadas de vento.

A população deve ficar atenta aos alertas nos próximos dias, porque a chuva pode trazer muitos transtornos.