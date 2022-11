Aluno atleta de Rio Negro bate recorde brasileiro nas Paralimpíadas

É orgulho atrás de orgulho! Após a conquista de duas medalhas de ouro nas modalidades de Salto em Distância e Arremesso de Peso, Bryan Fernandes Quirino da Cruz – aluno atleta da Escola Municipal Tia Apolônia – conquistou nesta sexta-feira mais uma douradinha e abrilhanta a competição com o novo recorde brasileiro na Corrida de 800m, com a histórica marca de 4’25” – Classe T21 sub 14.

“Você é nosso orgulho, Bryan!”. Esta é a mensagem de toda a Secretaria Municipal de Educação de Rio Negro e certamente da população rio-negrense, que neste sábado, às 10h, poderá recepcionar o brilhante atleta em frente ao Corpo de Bombeiros de Rio Negro. Bryan passará pelas principais ruas de Rio Negro em cima do caminhão dos bombeiros mostrando todas as suas medalhas conquistadas. Prestigie e mostre o seu carinho e admiração ao grande campeão.

As Paralimpíadas Escolares são idealizadas e organizadas pelo Comitê Paralímpico Brasileiro (CPB) desde 2009. Trata-se do maior evento mundial para crianças com deficiência em idade escolar. Bryan é aluno da Escola Municipal de Educação Especial Tia Apolônia e segue representando Rio Negro, bem como o estado do Paraná.