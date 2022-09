Aluno da Escola Tia Apolônia se destaca nas Paralimpíadas Escolares em São Paulo

Durante esta semana o aluno atleta da Escola Municipal Tia Apolônia, Bryan Fernandes Quirino da Cruz, de 13 anos de idade, participou da fase regional das Paralimpíadas Escolares, realizada em São Paulo-SP.

A competição aconteceu no Centro de Treinamento Paralímpico da capital paulista e contou com a participação de cerca de 600 atletas de sete estados. O talentoso rio-negrense representou o Estado do Paraná.

O aluno foi convocado para esta etapa após conquistar três medalhas na fase final dos Jogos Escolares do Paraná, realizada em Campo Mourão, nos dias 16 e 17 de julho. Na ocasião, ele conquistou o ouro no arremesso de peso e prata nos 150 metros rasos e no salto em distância.

Bryan viajou para São Paulo com a professora Andrea Ribeiro Raiman. O atleta encerrou sua participação na fase regional das Paralimpíadas Escolares em São Paulo conquistando o 2º lugar no arremesso de peso, o 2° lugar no salto em distância e o 6º lugar nos 150 metros rasos.

Em sua primeira participação em jogos, o menino campeão está classificado para a fase nacional que acontecerá em novembro. Representando muito bem o Estado do Paraná, Bryan é um orgulho para sua família, para a escola Tia Apolônia e para o município de Rio Negro.

As Paralimpíadas Escolares tiveram a sua primeira edição em 2009. Este é o maior evento mundial para crianças com deficiência em idade escolar. Talentos do paradesporto brasileiro já passaram pelas Escolares, como os velocistas Alan Fonteles, ouro em Londres 2012, Verônica Hipólito, prata no Rio 2016, e Petrúcio Ferreira, recordista mundial nos 100m (classe T47); o nadador Talisson Glock, prata no Rio 2016; o jogador de goalball Leomon Moreno, prata no Jogos de Londres e bronze no Rio 2016; a mesa-tenista Bruna Alexandre, bronze no Rio 2016, entre outros.