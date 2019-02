Aluno do Bom Jesus São José conquista dois primeiros lugares nas Universidades Federais de Santa Catariana e do Paraná

O estudante Pedro Henrique Fernandes Gatti, calouro de Biomedicina da Universidade Federal do Paraná (UFPR), é a prova viva de que não existe fórmula mágica ou modelo pronto de sucesso para se atingir um objetivo. O aluno, que recentemente conquistou o primeiro lugar em duas importantes universidades federais do Brasil – em Engenharia de Transporte e Logística (UFSC) e Biomedicina (UFPR) –, evitou fazer provas como treineiro e buscou aproveitar cada ano na escola e cada aula como se fossem únicos.

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -

“Ao optar por não realizar vestibular nas outras séries do Ensino Médio, eu busquei evitar uma ansiedade desnecessária e, ao mesmo tempo, quis aproveitar as aulas e os professores sem qualquer tipo de peso que essa experiência pudesse me trazer”, explica Pedro. Mas o estudante confessa ter usado tática diferente para o Exame Nacional do Ensino Médio: “Já para o Enem não! Eu fiz a prova duas vezes, na 1ª e 2ª séries, antes de prestar para valer, pois além de testar meus conhecimentos, queria ter algum tipo de experiência e entendimento a respeito desse exame”, pontua o estudante, que, dentre as duas vagas conquistadas, escolheu a UFPR.

Pedro também prestou vestibular na Unicamp, em Campinas (SP), mas não compareceu para realizar a 2ª fase; na Universidade Estadual de São Paulo (Unesp), que ainda não divulgou o resultado; e em outras duas instituições privadas de Curitiba (PR).

A trajetória

Pedro Henrique destaca a importância e a parceria da família, além de toda sua trajetória no Bom Jesus São José, como os principais responsáveis por todas as conquistas que teve até hoje. “Em casa sempre houve diálogo e respeito e no Bom Jesus também. Nunca me senti um número, sempre fui ouvido e senti que também era importante para o Colégio”, conta o calouro.

Ele enfatiza ainda o fato de o Bom Jesus sempre ter estimulado a curiosidade dele e de ter ido além daquilo que é exigido na matriz curricular. “Desde a Educação Infantil aprendi o que está nos livros e muito mais. No Bom Jesus, há ensinamentos para a vida, que contribuíram e ainda contribuem muito para minha formação como pessoa e, por isso, faço questão de agradecer ao Colégio, aos meus professores e aos meus colegas. Todos foram muito importantes!”, afirmou.

“O Pedro tem uma linda história de dedicação e determinação na busca dos seus sonhos. Além de excelente aluno, sempre foi muito educado, acolhedor e respeitoso, estabelecendo uma boa convivência com todos”, conta a gestora do Bom Jesus São José, Zeliane Trisotto, que ainda faz questão de acrescentar que o aluno se destacava por sua inteligência, facilidade de compreensão e diálogo com os professores.

Turma 100%

Todos os alunos da 3.ª série do Ensino Médio do Colégio Bom Jesus São José ingressarão no Ensino Superior em 2019. Eles foram aprovados em diversas instituições públicas e privadas. “Agradeço aos nossos alunos e às suas famílias a confiança no nosso Colégio, no nosso ensino e nos nossos profissionais. Também sou grata aos professores e demais funcionários, que não medem esforços para dar o melhor de si, apoiados pela excelência centenária do Grupo Educacional Bom Jesus”, finaliza a gestora.