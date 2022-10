Alunos da escola Duque de Caxias visitam o parque ecoturístico de Rio Negro

Compartilhar no Facebook

Na tarde desta terça-feira (18), alunos da Escola Municipal Duque de Caxias, de Rio Negro, visitaram o Parque Ecoturístico Municipal São Luís de Tolosa. Eles foram recepcionados pelo vice-prefeito Alessandro von Linsingen, que também é professor e deu uma aula de história sobre as características marcantes do prédio do antigo seminário, que hoje abriga a Prefeitura Municipal.

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -

Durante o mês de outubro diversas escolas de Rio Negro e de municípios da região estão visitando o parque que é rico em história e cultura. O Parque Ecoturístico Municipal São Luís de Tolosa fica localizado na Rua Juvenal Ferreira Pinto, nº 2070, bairro Seminário.

Contatos para agendamentos:

turismoemrionegro@gmail.com

(47) 3643-7664 ou (47) 3642-3280

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -

(47) 99103-3037 (WhatsApp)

Horário de atendimento: Terça a sexta-feira: das 9h às 17h. Finais de semana e feriados: das 9h às 17h com permanência até às 18h. Entrada gratuita.