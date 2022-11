Alunos de Campo do Tenente visitam o parque do seminário de Rio Negro

Compartilhar no Facebook

Nesta quarta-feira (23), os alunos, pais e professores da Escola Rural de Lageado, Escola Rural Municipal Oracelis Cordova Ribeiro e Escola Rural Municipal Elfrido Fabrasil, todas do município de Campo do Tenente-PR, visitaram o Parque Ecoturístico Municipal São Luís de Tolosa para um dia inesquecível.

Além da sessão de cinema, os alunos e professores aproveitaram o dia para conhecer os demais atrativos do parque com direito a piquenique, passeio nas trilhas, museu e pausa para ouvir o emocionante toque do sino da Capela Cônego José Ernser.

Em Rio Negro todos são bem-vindos sempre! O Parque Ecoturístico Municipal São Luís de Tolosa fica localizado na Rua Juvenal Ferreira Pinto, nº 2070, bairro Seminário.

Contatos para agendamentos ou informações:

turismoemrionegro@gmail.com

(47) 3643-7664 ou (47) 3642-3280

(47) 99103-3037 (WhatsApp)

Horário de atendimento: Terça a sexta-feira: das 9h às 17h. Finais de semana e feriados: das 9h às 17h com permanência até às 18h. Entrada gratuita.