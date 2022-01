Assistência Social de Rio Negro promove a ação Unidos pelo Lazer

Ação contempla atividades com integrantes dos Grupos da Terceira Idade

Nesta quinta-feira, dia 27, foi dado início a ação “Unidos pelo Lazer”. Uma realização da Prefeitura Municipal de Rio Negro, através da Secretaria de Assistência Social com integrantes dos Grupos da Terceira Idade.

Esta é uma programação de férias, que proporcionará três viagens para os integrantes que frequentam os serviços do Centro de Convivência Henrique Witt, no Bairro Alto e do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS), na Vila São Judas Tadeu. Durante esta quinta-feira os participantes irão conhecer o Parque Malwee, em Jaraguá do Sul-SC.

O intuito é proporcionar momentos de lazer, socialização e descontração, mediante integração entre os dois grupos. Durante os últimos dois anos as medidas restritivas contra o avanço da Covid-19 impactaram diretamente a vida de todos. Especialmente os idosos, que representam um grupo de risco para a doença, se viram impedidos de manter suas rotinas de lazer e de convívio familiar e com a comunidade. Com o novo cenário e a retomada segura das atividades turísticas e de lazer, a ação promove a recuperação do convívio entre eles, garantindo qualidade de vida e bem estar aos participantes.

Para o próximo mês, estão previstas duas viagens: dia 10 para o Zoológico e Jardim Botânico, em Curitiba; e dia 17 para a praia de Enseada – São Francisco do Sul/SC.

