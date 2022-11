Assistência Social de Rio Negro recebe veículo através do Programa Amigo de Valor

A Secretaria Municipal de Assistência Social de Rio Negro recebeu na manhã desta terça-feira (01), um novo veículo no valor de R$ 78.800,00, adquirido com recursos do Programa Amigo de Valor 2021/2022 do Banco Santander, que destinou recursos para o desenvolvimento do Projeto Conduz, que foi selecionado dentre 100 projetos do Brasil, sendo três deles do Estado do Paraná, do qual se inclui Rio Negro.

O momento marcou também a entrega do veículo como uma importante ferramenta de trabalho para as duas profissionais contratadas para o desenvolvimento do projeto junto ao Centro de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS): a psicóloga Caroline Teles de Souza e a assistente social Noemi Pacheco Constant da Cruz.

Estiveram presentes no ato da entrega o prefeito James Karson Valério, o vice-prefeito Alessandro Von Linsingen, a secretária de assistência social, Eliane Valério Pereira, a encarregada do CREAS, Daniela Ruthes, a diretora e a assessora do setor financeiro da secretaria de assistência social, Dafny Suellen dos Santos e Andressa Becker Sabatke.

O Projeto Conduz prevê o atendimento às crianças e adolescentes vítimas de violência, através de um plano de ação que contempla ações e atendimentos individualizados ou em grupo conforme o perfil de cada família, realizados por profissionais de serviço social e psicologia, específicos do projeto.

Também prevê orientação, direcionada ao agressor, quando este compuser o ambiente familiar desta criança ou adolescente. O projeto representa a implementação da política pública de assistência social no município, marcando um avanço importante na atenção e cuidado para com as crianças e adolescentes que tiveram seus direitos violados diante de alguma situação de violência.