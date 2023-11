Compartilhar no Facebook

Que tal presentear um familiar ou amigo com uma camiseta especial do município de Rio Negro?

A Associação dos Artesãos de Rio Negro (ASSOART) está com lindas camisetas que podem ser adquiridas através de encomendas. O objetivo é valorizar as belezas do nosso município e fortalecer o turismo.

São duas opções: camiseta totalmente estampada ou na cor branca com uma estampa. Para mais informações basta entrar em contato pelo WhatsApp: (47) 98471-0681.