Atividades de ginástica na Academia da Saúde Prefeito Ary Siqueira são reiniciadas

Nesta semana ocorreu o reinício das atividades de ginástica na Academia da Saúde Prefeito Ary Siqueira, que é mantida pela Secretaria Municipal de Saúde de Rio Negro, em parceria com as secretarias de esporte e cultura.

Antes do início da primeira aula, que teve a presença do prefeito James Karson Valério, houve a avaliação de saúde dos participantes e a realização de uma palestra.

As atividades de ginástica ocorrem nas segundas e quartas-feiras com início às 9h e às 10h. Todos podem participar, para isso basta comparecer no local e horário.

Outras atividades serão iniciadas em breve no local. No mês de abril a Academia da Saúde implementará caminhadas guiadas e novos horários de ginástica, inclusive em horário fora do experiente para atender um público ainda maior. Uma revitalização do local também está prevista para ocorrer neste ano.

A Academia da Saúde fica localizada na Rua Brasilio Celestino De Oliveira, nº 60, no bairro Campo do Gado, próximo ao Fórum Eleitoral e INSS. O objetivo principal do local é promover atividades para o fortalecimento da saúde física e mental dos cidadãos. No local também são realizadas atividades em grupos orientadas e palestras.