Atletas de Rio Negro participam da peneira do Joinville Basquete

Os atletas de basquetebol da Secretaria de Esporte e Lazer (SMEL) de Rio Negro, Arthur Cleres Hack (sub 16/17) e Mateus Santos Uniat Martins (sub 14/15), estiveram no último final de semana (06/02) na cidade de Joinville para realizarem uma peneira, com o intuito de fazerem parte das equipes das categorias de base do Joinville Basquete.

Nestas categorias (14/15/16/17), participaram mais de 120 atletas desta peneira, onde após os treinamentos de fundamentos e o treino coletivo, foram aprovados alguns atletas, que agora participarão de alguns treinos em Joinville para definir aqueles atletas que farão parte da equipe de Joinville em 2021.

Arthur e Mateus que participam regularmente dos treinamentos de basquetebol oferecidos pela Secretaria Municipal de Esportes e Lazer de Rio Negro, foram aprovados nesta primeira avaliação e aguardam serem chamados para a próxima etapa de treinamentos.

A SMEL-RIO NEGRO parabeniza seus dois atletas e seus familiares por mais esta conquista.

