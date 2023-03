Atletas de Rio Negro se destacam no Circuito Adulto de Corridas de Rua de Curitiba

Neste domingo (26), a equipe de Corridas de Rua de Rio Negro esteve participando da 1ª Etapa da edição 2023 do Circuito Adulto de Corridas de Rua de Curitiba.

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -

Logo nas primeiras horas do último domingo, cerca de seis mil corredores estavam prontos para participar da 1ª etapa, promovido pela Secretaria Municipal do Esporte, Lazer e Juventude (SMELJ) da Prefeitura de Curitiba. O evento ocorreu nas ruas e avenidas em torno do Bosque do Trabalhador, na CIC.

A equipe rio-negrense conseguiu ótimos resultados, principalmente por se tratar de uma prova de alto nível e com uma altimetria considerada pesada.

RESULTADOS

05 atletas conquistaram pódio

03 atletas entre os 10 melhores na classificação geral

07 atletas entre os 50 melhores na classificação geral

14 atletas entre os 100 melhores na classificação geral

12 atletas entre os 10 melhores nas suas respectivas categorias

PÓDIO

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -

Marise Fuchs

1º Lugar na categoria 35 a 39 anos / 7º Geral / 46m06seg

Gabriella V. Morata

3º Lugar na categoria 18 a 24 anos / 22º Geral / 49m28seg

Bruno Moro

1º Lugar na categoria 25 a 29 anos / 9º Geral / 36m20seg

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -

Raliton Soares

2º Lugar na categoria 50 a 54 anos / 19º Geral / 37m51seg

João Barros

2º Lugar na categoria 18 a 24 anos / 33º Geral / 39m09seg