Barraca da Saúde fornece informações de prevenção à população na Praça João Pessoa

Na manhã desta sexta-feira (29), a Barraca da Saúde da Secretaria Municipal de Saúde de Rio Negro está instalada na Praça João Pessoa fornecendo informações sobre as hepatites virais, com a finalidade de reforçar as ações de vigilância, prevenção e controle da doença.

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -

Além disso, as profissionais da saúde estão no local oferecendo à comunidade informações sobre a realização de testes rápidos de hepatite B e C e distribuição de preservativos. O público está comparecendo no local com o objetivo de praticar a prevenção. Exemplo disso é o senhor José (foto), que visitou a barraca para obter informações com o objetivo de valorizar a saúde. “A prevenção é fundamental sempre. Esta barraca é fundamental para ficarmos em dia com informações tão importantes”, comentou.

A barraca é instalada pela farmácia municipal de Rio Negro na Praça João Pessoa uma vez por mês junto à feira com temas pré-definidos. A ação é realizada em parceria com o programa Saúde do Trabalhador e a Vigilância Epidemiológica. O tema abordado neste mês do Julho Amarelo é em celebração ao Dia Mundial de Luta contra as Hepatites Virais.