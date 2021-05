‘Blitz do Bem’ promove arrecadação de alimentos em Rio Negro

Compartilhar no Facebook

Neste sábado, dia 15 de maio, acontece a BLITZ DO BEM, que convoca a toda a população rionegrense a exercer a solidariedade doando alimentos, produtos de higiene pessoal e materiais de limpeza, que serão destinadas a entidades sociais rionegrenses. A ação é promovida pelo SESC em parceria com a Prefeitura Municipal de Rio Negro, através da Secretaria de Assistência Social e o Grupo de Escoteiros Falcão Negro. As doações podem ser feitas nos locais a seguir:

Das 8:30h às 11:30h – Mercado Seidel (rua Miguel Pecharski, 345 – Rio Negro)

Das 15:30h às 19:30h – Supermercado Belém (rua Ricardo Koster, s/n – Rio Negro) Supermercado Planaltão Atacadista (rua Pereira Oliveira, 720 – Mafra)

Os produtos arrecadados serão destinados às famílias atendidas pela Secretaria Municipal de Assistência Social e ao Hospital Bom Jesus, entidades cadastradas no Programe Mesa Brasil do SESC Paraná.

O intuito é minimizar os efeitos da pandemia na vida dos rionegrenses em situação de vulnerabilidade social. As doações poderão continuar a ser entregues do SESC de Rio Negro, de segunda a sexta-feira, das 8h às 21h e aos sábados das 8h às 12h.

MESA BRASIL

O Mesa Brasil é uma rede de bancos de alimentos que atua contra a fome e o desperdício. Seu objetivo é contribuir para a promoção da cidadania e a melhoria da vida de pessoas em situação de pobreza. A campanha tem como proposta a realização de um trabalho de solidariedade humanitária, de enfrentamento da situação e responsabilidade de todos diante do atual cenário de calamidade pública e insegurança alimentar da população economicamente vulnerável.

Bimestralmente é promovida a BLITZ DO BEM, data em que são reforçadas as ações da Campanha, convidando a população a entregar suas doações na Unidade SESC do município.

Mais informações: https://www.sescpr.com.br/doe-mesa-brasil/