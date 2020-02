Brinquedos e equipamentos de esportes para pessoas com deficiência poderão ser instalados em espaços públicos em Rio Negro

Na primeira sessão ordinária do ano, nesta terça-feira (4), os vereadores de Rio Negro apresentaram um requerimento a pedido da população, solicitando ao executivo municipal a instalação de brinquedos e equipamentos de esportes e lazer para pessoas com deficiência e/ou mobilidade reduzida nos parques de diversões, públicos e privados, praças e áreas de esporte e lazer.

A justificativa do pedido é que várias pessoas com algum tipo de deficiência frequentam estes lugares e não encontram equipamentos próprios para eles. E que a instalação de brinquedos adaptados nos locais de lazer permitirão que crianças com mobilidade reduzida possam brincar com mais liberdade, além do pedido ir de encontro com o artigo 4º, parágrafo único, da lei federal nº 10.098, de 19 de dezembro de 2000, que “Estabelece normas gerais e critérios básicos para promoção da acessibilidade das pessoas portadoras de deficiência ou com mobilidade reduzida, e dá outras providências”.