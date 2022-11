Bryan da Cruz conquista mais uma medalha de ouro nas Paralimpíadas Escolares

Bryan Fernandes Quirino da Cruz está brilhando em São Paulo! Com alto desempenho, vai trazer para Rio Negro a conquista de mais uma medalha de ouro na Fase Nacional das Paraolimpíadas Escolares, dessa vez na modalidade de Arremesso de Peso, classe F21 sub 14.

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -

Ainda pela manhã de hoje (25), deve ocorrer na sede das competições a premiação e subida ao mais alto lugar do pódio. Você é nosso orgulho, Bryan!

As Paralimpíadas Escolares são idealizadas e organizadas pelo Comitê Paralímpico Brasileiro (CPB) desde 2009. Trata-se do maior evento mundial para crianças com deficiência em idade escolar. Bryan é aluno da Escola Municipal de Educação Especial Tia Apolônia e segue representando Rio Negro, bem como o estado do Paraná.