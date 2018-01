Cadastro online aproxima famílias paranaenses do sonho da casa própria

Com o intuito de modernizar o sistema de cadastramento de famílias para a implantação de novos empreendimentos, a Cohapar lançou recentemente um sistema que permite aos cidadãos realizarem a sua inscrição de forma digital. A partir de agora, os interessados em adquirir uma casa própria podem fazer todo o processo de qualquer lugar através de um computador, celular ou outros dispositivos eletrônicos conectados a internet.

Até então, as pessoas deviam comparecer pessoalmente às prefeituras ou em atendimentos com datas específicas feitos pelas equipes regionais da Cohapar nos municípios. Com a mudança, o processo se torna mais democrático e pode ser feito de qualquer lugar e em qualquer horário.

COMO FUNCIONA

Para participar dos programas habitacionais do Governo do Estado, os cidadãos devem realizar uma pré-inscrição em www.cohapar.pr.gov.br/cadastro. Assim que houver disponibilidade de novos empreendimentos, as famílias já cadastradas que se enquadrem nos critérios do projeto serão chamadas para participar do processo seletivo.

Em caso de mudança de endereço, telefone ou qualquer informação relacionada à renda, composição familiar ou outros dados pertinentes, as alterações também podem ser feitas em tempo real diretamente do sistema.

SEM ACESSO? SEM PROBLEMA!

Apesar da popularização da internet, parte do público atendido pelos projetos de habitação de interesse social continua tendo dificuldades de acesso. Para estas pessoas, a Cohapar oferece a estrutura física da sua sede, em Curitiba, além dos 12 escritórios regionais e postos de atendimento espalhados pelo Paraná.

De forma complementar e em parceria com as administrações municipais, funcionários de carreira das prefeituras estão sendo capacitados para orientar e auxiliar as famílias mais carentes a efetuarem o cadastro. Segundo o presidente da Cohapar, Abelardo Lupion, a medida dá mais credibilidade e transparência ao processo.

“Mesmo aquelas famílias que não possuem condições de acesso à internet, que fazem parte do público prioritário da Cohapar, continuarão assistidas, com a diferença de que agora elas poderão acompanhar a sua situação em tempo real e de forma transparente”, avalia Lupion.

DADOS PERMITEM ATUAÇÃO ESTRATÉGICA

Além do benefício direto às famílias, a companhia também ganha com um sistema completamente digitalizado e integrado, com informações detalhadas sobre o déficit de moradias em cada localidade baseado na fonte mais confiável: a própria população a ser atendida.

Para Lupion, a mudança permite que os esforços da empresa se concentrem onde as ações do poder público são mais necessárias. “Com esta ferramenta, a Cohapar garante eficiência máxima na promoção do desenvolvimento socioeconômico do Paraná através da habitação popular”, conclui.