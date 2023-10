Cães que foram acolhidos em Rio Negro começam a retornar para suas famílias

Compartilhar no Facebook

Diversos cães foram abrigados provisoriamente em uma estrutura emergencial que foi montada pela Prefeitura de Rio Negro no Estádio Municipal Ervino Metzger (popular “estádio do Grêmio”). Eles são das famílias que foram atingidas pela cheia do rio Negro ou do rio Passa Três neste mês de outubro.

Felizmente o período de inundações terminou no município e as famílias já estão retornando para as suas casas, desta forma os cães também estão sendo devolvidos aos seus tutores.

No total foram acolhidos aproximadamente 120 cães no estádio municipal; na tarde desta quinta-feira ainda havia 40 cães no local que serão devolvidos às famílias ainda nesta semana.

Profissionais da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente trabalham incansavelmente para cuidar dos cães. O abrigo provisório também conta com a importante parceria de Ongs e voluntários que atuam em prol da defesa dos animais em Rio Negro.

Os animais recebem todos os cuidados com a alimentação e possuem o amplo espaço do estádio para ficarem livres, pois todo o espaço é bem fechado com muros altos. Todos os cães foram vacinados e receberam vermífugos.

Além disso, todos os tutores assinaram um termo de compromisso referente às castrações. A Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente realiza castrações mensais e estas famílias serão cadastradas no programa. A Prefeitura também buscará o apoio do programa CastraPet Paraná para castrar ainda mais cães nos próximos meses.