Calendário das festividades alusivas aos 153 anos de Rio Negro

Nesta quarta-feira, dia 15 de novembro, o Município de Rio Negro completa 153 anos de emancipação política. Apesar do triste momento das inundações que atingiram Rio Negro e região, uma programação especial foi criada para celebrar essa importante data.

(A programação está sujeita a alterações)

15/11 às 9h30: Missa em Ação de Graças aos 153 anos de Rio Negro – Paróquia Nossa Senhora Aparecida

15/11: Feira da Lua Especial – Praça João Pessoa

15h – Início da feira

17h – Show com o Grupo Chinaredo

17/11: 19ª Festa da Colonização – Parque de Eventos Dr. Valmor Nardes

17h – Encontro da Melhor Idade (pavilhão das Etnias)

17h – Baile com Jefferson e Diego (Pavilhão das Etnias)

20h – Show com Kris Martins (Pavilhão das Etnias)

22h – Banda regional (Pavilhão da Colonização)

23h – Show de abertura com banda regional (Pavilhão da Colonização)

00h – Show nacional com a banda Maskavo (Pavilhão da Colonização)

18/11: 19ª Festa da Colonização – Parque de Eventos Dr. Valmor Nardes

15h – Encontro da Colonização com Jogos Germânicos (Pavilhão das Etnias)

18h – Banda Cuchute Elétrico (Pavilhão das Etnias)

20h – Banda Fridas (Pavilhão das Etnias)

22h – Show com Mallu Pichola (Pavilhão das Etnias)

23h30 – Show com Charles e Willian (Pavilhão da Colonização)

00h15 – Show com Wellington Pedro (Pavilhão da Colonização)

00h30 – Show nacional com “Os Menotti” (Pavilhão da Colonização)

19/11 às 7h: Corrida da Colonização – Estádio Municipal Ervino Metzger

19/11: 19ª Festa da Colonização – Parque de Eventos Dr. Valmor Nardes

10h – Show de Talentos (Pavilhão das Etnias)

16h – Carreata do Papai Noel (Casa Bucovina na Rua Camarista João Hirt)

17h30 – Chegada do Papai Noel (Pavilhão da Colonização)

18h – Atração infantil (Pavilhão da Colonização)

19h – Show com Henrique Dias (Pavilhão da Colonização)

20h30 – Show nacional com Jeann e Julio (Pavilhão da Colonização)

21/11 às 11h30: “Brunch das Profissões” (atividade interna) – Asserine

23/11 às 10h30: Inauguração da nova base do SAMU – Complexo de Saúde

23/11 às 15h: Pré-lançamento do livro “A história do seminário de Rio Negro” de Ever Lisboa – Cine Teatro Antônio Cândido do Amaral

24/11 às 19h: Cantata de Natal – Em frente à Afubra de Rio Negro

24/11 às 19h30: Encontro com as Associações de Moradores e Grupos da Terceira Idade – Asserine

25/11 às 14h: Festival de Bandas – Sesc

25/11 às 16h: Encontro de Bandas e Fanfarras de Rio Negro – Praça João Pessoa

27/11 às 15h: Mulheres do Centenário – Cine Teatro Antônio Cândido do Amaral

27/11 às 19h: Trilha Noturna – Parque Ecoturístico São Luís de Tolosa

29/11 às 19h: Palestra sobre autismo com Flávia Francischini – Salão Azul da Prefeitura

30/11 às 9h: Inauguração do Espaço TEA – Rua Antônio de Paula Valério, nº 157

30/11 às 14h: Sessão Cívica – Prefeitura Municipal de Rio Negro