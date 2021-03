Câmara de Rio Negro quer relatórios de ações do Conselho Tutelar de Rio Negro

Os vereadores de Rio Negro aprovaram na última sessão ordinária desta terça-feira (16) requerimento convocando um conselheiro tutelar para comparecer a Câmara para prestar esclarecimentos da atuação do Conselho Tutelar no município.

O objetivo dos vereadores é acompanhar as ações do Conselho e estarem atualizados quanto a as políticas públicas aplicadas pelo órgão de proteção as crianças e adolescentes.

Os vereadores querem informações sobre como se fazem as abordagens aos envolvidos em casos de conflitos familiares envolvendo menores; relatórios de atendimento desenvolvido pelo Conselho Tutelar, envolvendo, crianças em estado de vulnerabilidade e maus tratos, respeitando a privacidade das famílias; ações do Conselho Tutelar na perda ou suspensão do poder familiar, após esgotadas as possibilidades de manutenção da criança junto à família natural; e quais as políticas públicas o Conselho Tutelar tem contribuído para reduzir o número de crianças e adolescentes afastados do convívio familiar e abreviar o período de permanência em programas de acolhimento.