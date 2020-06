Câmara quer reunião com empresa que elaborou a revisão do plano diretor em Rio Negro

Em uma avaliação preliminar da comissão especial, surgiram dúvidas sobre alguns aspectos da nova lei do plano diretor, como questões jurídicas e conceitos aplicados.

A Câmara de Rio Negro possui uma comissão especial para estudos do plano diretor, criada para acompanhar e estudar a revisão do plano diretor do município que tem que ser aprovado neste ano.

Em uma avaliação preliminar da comissão especial, surgiram dúvidas sobre alguns aspectos da nova lei do plano diretor, como questões jurídica e conceitos aplicados. Para esclarecer essas dúvidas os vereadores membros da comissão estão solicitando que o executivo municipal organize um reunião com a empresa contrata para elaborar a revisão.

O pedido foi feito através de um requerimento aprovado na sessão desta semana e encaminhado ao executivo, onde é solicitado a participação da equipe técnica de revisão do plano diretor.