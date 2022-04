Caminhada Azul em Mafra reforçou a necessidade da conscientização quanto ao autismo

Uma mancha azul passou pelas ruas de Mafra na manhã desta segunda-feira, dia 11, em favor da conscientização quanto ao autismo. Foi um movimento que reuniu representação das escolas da rede municipal de ensino, a grande maioria vestida de azul ou carregando balões nos variados tons de azul. Ela foi organizada pela Prefeitura de Mafra, por meio da Secretaria Municipal de Educação, Esporte e Cultura/AEE-Atendimento Educacional Especializado. O evento faz parte das ações relativas ao Dia Mundial da Consciencialização do Autismo.

A Caminhada Azul iniciou na Praça Ferroviário Miguel Bielecki passando pela Praça Hercílio Luz, seguindo pelas ruas Felipe Schmidt, Professora Maria do Espírito Santo e Marechal Deodoro, encerrando novamente na Praça Bielecki.

Importante conscientizar para evitar o preconceito

A vereadora e mãe de Autista, Dircelene Dittrich Pinto falou da importância da caminhada. “Essa caminhada serve para conscientizar de que, se a criança é autista, ela é diferente, assim como todos nós somos diferentes. E o que tem de mais ser diferente? Questionou e concluiu: “precisamos evitar o preconceito contra uma criança autista, contra uma família de autista, este é o objetivo da caminhada azul, esclarecer e pedir mais empatia e amor ao próximo, nos colocar no lugar do outro e estar disposto a ajudar de alguma forma”, afirmou.

O Prefeito Emerson Maas destacou a importância da caminhada na conscientização para a necessidade da inclusão das crianças com autismo. “Essa é uma bandeira do nosso governo. Estamos criando uma clínica especializada no atendimento ao autista, que esperamos inaugurar no próximo mês, para a efetiva inclusão das nossas crianças na sociedade”, anunciou.

Para a Secretária de Educação de Mafra, Jamine Emmanuelle Henning, todos sem exceção precisam conquistar seu lugar na sociedade. “Todos temos aptidões e talentos diferentes, específicos nas diversas áreas do conhecimento, que podem ser utilizados e reconhecidos”, afirmou.

Informar para reduzir a discriminação

O Dia Mundial da Conscientização do Autismo, 2 de abril, foi criado pela Organização das Nações Unidas (ONU), no ano de 2007. Teve por objetivo de levar informação à população para reduzir a discriminação e o preconceito contra os indivíduos que apresentam o Transtorno do Espectro Autista (TEA). O autismo é uma condição de saúde caracterizada por desafios em habilidades sociais, comportamentos repetitivos, fala e comunicação não-verbal.