Caminhoneiros já podem se registrar como Microempreendedor Individual (MEI)

Os caminhoneiros iniciaram o ano de 2022 com a possibilidade de serem incluídos na categoria de Microempreendedor Individual (MEI) e saírem da informalidade. A medida beneficia o setor do transporte de cargas e torna mais simples e barata a inclusão dos caminhoneiros no regime previdenciário.

O chamado MEI-Caminhoneiro foi criado pela Lei Complementar 188/2021, que realiza alterações no Estatuto Nacional da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte e é uma modalidade simplificada de negócio. Com sua formalização, o trabalhador passa a ter o Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ) e pode emitir notas fiscais, além de ter acesso a benefícios previdenciários como auxílio-doença e pensão por morte.

A inscrição como MEI passa a ser permitida para os transportadores e caminhoneiros com faturamento de até R$ 251,6 mil por ano, ou seja, de quase R$ 21 mil por mês. Para as outras categorias, o limite continua sendo de R$ 1 mil.

Como se cadastrar como MEI

Documentação necessária:

– RG

– CPF

– Título de eleitor ou declaração de Imposto de Renda

– Telefone para contato e e-mail

РComprovante de endere̤o

РDocumenta̤̣o do caminḥo.

Para criar ou acessar o MEI, basta entrar no Portal do Empreendedor do Gov.br disponível em https://www.gov.br/empresas-e-negocios/pt-br/empreendedor e conferir todas as informações necessárias e etapas para fazer o cadastro de forma rápida, totalmente digital e gratuita.

O cidadão pode ainda comparecer à Prefeitura Municipal de Rio Negro e realizar o cadastro presencialmente.