A Campanha de Vacinação Contra a Gripe continua em Rio Negro. Para receber a vacina basta procurar a unidade de saúde mais próxima com a carteirinha de vacinação, cartão do SUS e um documento de identificação.

Atualmente fazem parte do público-alvo:

Crianças de 6 meses a menores de 6 anos de idade

Idosos com 60 anos de idade ou mais

Pessoas com comorbidades

Trabalhadores da saúde

Gestantes e puérperas

Professores do ensino básico e superior

Profissionais das forças de segurança e salvamento

Profissionais das forças armadas

Povos indígenas e quilombolas

Pessoas com deficiência permanente a partir de 12 anos

Caminhoneiros

Trabalhadores do transporte rodoviário coletivo (urbano e de longo curso)

Trabalhadores portuários

População privada de liberdade e funcionários do sistema de privação de liberdade

Adolescentes e jovens de 12 a 21 anos de idade sob medidas socioeducativas

Além do imunizante da Gripe, estão disponíveis as demais vacinas de rotina do Calendário Nacional de Imunização, de acordo com o estoque disponível na Secretaria Municipal de Saúde.