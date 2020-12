Campanha Natal Encantado do Circo Social atende 19 comunidades de Riomafra

Foi finalizada no último dia 25 a campanha do Natal Encantado 2020 do Circo Social em Riomafra. Durante todo o mês de dezembro uma super iluminação e decoração cheia de magia foi preparada para encantar aos espectadores que puderam visitar a sede temática do Circo Social em Mafra, seguindo todos os protocolos de prevenção ao coronavírus.

Além desta programação, a campanha contou com arrecadação de brinquedos e alimentos. Ao todo foram arrecadados 3.200 brinquedos, 1.000 pacotinhos de doces e chocolates, 98 cartinhas para o Papai Noel que foram adotadas e 38 cestas básicas. No total 19 comunidades carentes de Mafra e Rio Negro foram atendidas pelo Circo Social.

A campanha contou com o importante apoio dos parceiros: Agroveterinária São João, CEIM Gunther Werner, CEIM Anjo da Guarda, Casa do Foguete, Big Passo Calçados, Pastoral Social do Santuário Aparecida de Mafra e comunidade em geral que colaborou com doações, juntamente com a importante divulgação solidária da imprensa local.

“Finalizamos mais esta grande corrente do bem com o sentimento de dever cumprido. Nosso muito obrigado a toda comunidade de Riomafra por fazer parte desta grande projeto em prol dos mais necessitados. Que 2021 possa fortalecer este sentimento de fraternidade e comunhão entre todos”, enfatiza Cleiton Lisboa, coordenador do projeto.

