Campeões de Rio Negro no karatê visitam a Prefeitura

Orgulho! A Prefeitura recebeu nesta quarta-feira a visita de campeões de Rio Negro no karatê. Eles irão representar o município no campeonato brasileiro desta modalidade.

Juntamente com o professor Drojildo Ferreira de Lima, os atletas Alana, Paola e Duda foram recepcionados pelo prefeito James Karson Valério, que enalteceu as conquistas recentes dos jovens e a importância do esporte.

Em outubro de 2022 foram iniciadas na rede municipal de ensino de Rio Negro as aulas de karatê. Trata-se de um projeto inovador que atende, inicialmente, aproximadamente 700 alunos.