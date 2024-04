Casa da Memória Bucovina de Rio Negro está sendo revitalizada

A preservação dos imóveis públicos é realidade em Rio Negro. A atual gestão pública está realizando diversos trabalhos de reformas e revitalização em importantes espaços que fazem parte da bonita história do município. Além disso, essas obras estimularão o aumento do fluxo de turistas e visitantes de toda a região para Rio Negro.

A Casa da Memória Bucovina “José Adalberto Semmer” é um dos imóveis que já está recebendo obras de revitalização. O objetivo deste investimento da Prefeitura de Rio Negro é preservar o imóvel que é o único em técnica construtiva enxaimel remanescente na região.

Com as obras está sendo substituída toda a estrutura do telhado comprometida pela ação do tempo e organismos xilófagos. O assoalho do sótão, portas e janelas e as vigas em madeira que caracterizam a construção enxaimel também serão reparados, assim como as instalações hidrossanitárias (aparelhos sanitários e tubulação) e o sistema elétrico.

As pedras da base da casa e os tijolos das paredes serão limpos e impermeabilizados. E em conformidade com o programa “A Hora do Turismo” do Ministério do Turismo, será criada a acessibilidade ao local. Também serão realizadas novas pinturas internas e externas.

Novos muros também serão construídos no local. Na parte frontal será reposicionado o portão em madeira com a substituição das madeiras avariadas, igualmente na cerca frontal, mantendo as mesmas características da cerca existente.

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -

Nas áreas externas haverá a aplicação de bloco de concreto retangular do tipo “paver”. Também serão instaladas placas do piso podotátil. Para o paisagismo será plantada grama e arbusto/árvores.

A Casa Bucovina fica localizada na Rua Camarista João Hirt, nº 1279, no bairro Passa Três. Após o término das obras, o local será novamente um grande ponto turístico do município aberta para visitação. Várias atividades culturais serão realizadas no local.