Caso confirmado de coronavírus em Rio Negro: confira as informações oficiais

Na manhã desta quinta-feira (26), a Secretaria de Saúde de Rio Negro informou através de sua rede social o primeiro caso confirmado de coronavírus na cidade.

A paciente possui 29 anos e não foi contaminada fora do país. Segundo informações da secretaria, a paciente realizou os testes em Mafra, mas como possui domicílio em Rio Negro o caso fica registrado na cidade.

Ainda segundo as informações divulgadas, a paciente está bem e em monitoramento. Não apresenta quadro alarmante. Está com condições de saúde adequadas. Os dados da paciente serão mantidos em sigilo. Quem teve contato com a paciente também será monitorado.

