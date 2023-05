Celesc comunica interrupção no fornecimento de energia elétrica no bairro Seminário

A Celesc comunica que para possibilitar a execução de serviços inadiáveis e manobras necessárias no circuito que serve a região da Prefeitura de Rio Negro e, ainda para oferecer condições de segurança, não só ao pessoal que realiza esse serviço como também ao público, torna-se necessário interromper no bairro Seminário o fornecimento de energia elétrica no próximo dia 07 de maio (domingo) no período das 08h às 14h, aproximadamente.

Por medida de segurança, a empresa solicita que os consumidores considerem a rede elétrica energizada durante todo o período, tomando os cuidados necessários para evitar qualquer tipo de acidente. Em caso de mau tempo, os serviços poderão ser adiados.

Quaisquer informações podem ser obtidas pelo telefone 0800-048-0196.