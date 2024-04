Celesc justifica erro nas faturas geradas neste mês em Rio Negro

Nos últimos dias, diversos cidadãos de Rio Negro relataram que ao tentar pagar a fatura deste mês da conta de luz, o sistema bancário informava um erro do boleto. O valor cobrado era diferente do valor impresso na fatura, por isso era preciso gerar a segunda via na agência da Celesc ou através do aplicativo.

Em nota enviada ao Click Riomafra, a Celesc justificou o erro ocasionado por uma inconsistência no sistema.

Leia na íntegra as informações da empresa:

A Celesc informa que, devido a uma inconsistência no sistema, algumas faturas de energia elétrica do município de Rio Negro foram impressas com valor menor do que o valor realmente devido, entre 18/03/2024 e 11/04/2024.

Por esse motivo, no momento do pagamento, alguns consumidores podem perceber um valor maior que o impresso na fatura. Salientamos que o código de barras da fatura impressa em campo está correto, apesar da diferença no valor, portanto os consumidores podem proceder normalmente com seu pagamento.

Em caso de dúvidas, o consumidor poderá retirar a segunda via da fatura gratuitamente na agência virtual, aplicativo da Celesc, call center e lojas físicas. Lamentamos o transtorno e informamos que o problema foi solucionado, sendo que as faturas emitidas a partir do dia 12/04/2024 já estão sendo impressas sem divergências de valores com o código de barras.