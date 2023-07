Centro de Convivência Henrique Witt realizou a sua tradicional Festa Junina

Compartilhar no Facebook

Nos dias 28 de junho e 04 de julho foi realizado no Centro de ConvivĂȘncia Henrique Witt, a tradicional Festa Junina que contemplaram os grupos de mĂŁes e filhos (as) do Programa Criança Feliz e o Grupo da Terceira Idade, tendo como objetivo proporcionar um momento de celebração da cultura local, de entretenimento, fortalecimento de vĂ­nculos e compartilhamento de vivĂȘncias.

Os participantes das festas usufruíram de atividades tradicionais como a pescaria, acerte a argola, chute ao gol, boliche e acerte a cesta, além de saborear um lanche recheado de comidas típicas.

SĂŁo momentos como esses que as pessoas se reconhecem enquanto pertencentes a um grupo e a uma comunidade, fato que torna a vida mais saudĂĄvel, ativa, dinĂąmica e feliz.