Centro de Convivência Henrique Witt realizou evento especial de Páscoa

A Páscoa é uma das principais tradições do cristianismo em que muitas pessoas celebram a ressurreição de Jesus Cristo, com momentos de encenações da Paixão de Cristo e orações. Essa tradicional festa cristã é também celebrada com a chegada do “Coelhinho da Páscoa”, um dos símbolos pascais esperados pelas crianças com muito entusiasmo e carinho e diga-se, pelos adultos também.

Esse símbolo é utilizado por representar a fertilidade, o nascimento e a esperança da vida. Apreciado por gerações e gerações, o coelhinho traz consigo momentos de muita diversão e alegria para todos, em especial para a criançada, motivo pelo qual o Centro de Convivência Henrique Witt, localizado no bairro Alto realizou um momento de integração entre as crianças e o Coelhinho da Pascoa, com a entrega de docinhos, pipoca, suco, atividade de pintura, muito abraço carinhoso e fotos com o tradicional Coelhinho.

A atividade teve também por objetivo a integração entre a equipe do serviço e as crianças e familiares que residem na comunidade, buscando a cada dia inserir mais pessoas no serviço, com vistas a promover o fortalecimento de vínculos familiares e comunitários. Momentos como esses, mesmo que singelos, trazem importantes recordações e alegria e se constituem como um dos propósitos (entre tantos outros) do Centro de Convivência.