Céu de Riomafra ficou colorido nesta terça-feira; saiba o motivo

Muitas pessoas tiraram belas fotos no fim da tarde desta terça-feira (15). O céu de Rio Negro, Mafra e região ficou colorido, gerando um espetáculo.

O fenômeno ocorre por conta da quantidade de nuvens e de poluição presente na atmosfera. Isso ocorre porque a luz do Sol é uma mistura de todas as cores visíveis, cada uma delas correspondendo a um comprimento de onda. Ao atravessar a atmosfera, essa luz é espalhada pelas partículas do ar, num fenômeno chamado ressonância e que depende justamente do comprimento de cada onda da luz e do tamanho das moléculas de ar.

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -

Como o azul se espalha com maior eficiência do que o vermelho, é mais comum vermos o céu azul, especialmente durante o dia. Entretanto, quando o Sol está nascendo ou se pondo, outras cores, principalmente o amarelo, laranja e vermelho, acabam se tornando mais visíveis devido ao fato de a luz emanada pelo Sol ter de percorrer uma distância muito maior pela atmosfera.

Além disso, pelo ângulo em que o Sol se encontra, os raios devem atravessar uma grande quantidade de nuvens e partículas de poluição. E assim acontece o fenômeno visto no final da tarde de hoje, com o céu ficando colorido ou com tom avermelhado mais forte.

Tirou fotos? Envie para o e-mail minhanoticia@clickriomafra.com.br

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -