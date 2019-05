Chuva forte causa alagamentos em diversos pontos de Rio Negro e Mafra

A chuva forte que atingiu Rio Negro, Mafra e região no início da tarde desta quinta-feira causou alagamentos em diversos pontos das cidades. Muitas casas também foram afetadas. De acordo com a previsão do tempo, no dia de hoje terá aberturas de sol à tarde e pancadas de chuva que vão até a noite.

O vídeo de Jefferson Dudat mostra a praça no bairro Volta Grande em Rio Negro:

O vídeo de Lia Lourenço também mostra a praça no bairro Volta Grande:

O vídeo de Taini Herzer mostra o alagamento no bairro Vila Ivete em Mafra:

Vídeo enviado por Herickson Willian Cordeiro: