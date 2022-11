Cine Teatro Antônio Cândido do Amaral receberá o show Iguassu

Compartilhar no Facebook

Hoje terá muita música boa em Rio Negro! O Cine Teatro Antônio Candido do Amaral (popular Cine Seminário) receberá o show Iguassu, com Tiago Rossato Trio.

A apresentação terá início às 19h30 com entrada gratuita, com contribuição voluntária de 1 kg de alimento não perecível. Classificação livre. O evento faz parte da segunda etapa do Circuito Cultural Sesi 2022.

O show apresenta um repertório bastante dinâmico composto por composições autorais, músicas que traduzem sua origem e toda influência da Tríplice Fronteira, e também por grandes clássicos da música Latino Americana de compositores como Dominguinhos, Astor Piazolla, Cartola, Lupicínio Rodrigues, Noel Rosa, Sivuca, Ramon Ayala, Luiz Gonzaga, entre outros.

O repertório cantado é apresentado contemplando os três idiomas presentes na fronteira – português, espanhol e guarani. Todas as músicas que compõem o repertório receberam um novo arranjo, que não as descaracteriza das originais, mas insere no contexto da musicalidade proposta.

O Virtuoso Brasileiro de Gaita Ponto, Tiago Rossato, e sua esposa, a cantora Sofia Goulart, apresentam esse concerto instrumental junto ao pianista mineiro Marcelo Corrêa, bacharel em música pela Universidade de Brasília e mestre em Jazz Studies pela University of Cincinnati.

Prestigie!