Circo Romanos estreia nesta sexta-feira em Rio Negro com diversas atrações

O fabuloso Circo Romanos – o mais alegre do Brasil – está em Rio Negro! Estreia nesta sexta-feira (25) às 20h30 com espetáculo completo do circo e diversas atrações infantis. Ele está armado na Rua Severo de Almeida, próximo da rodoviária, no bairro Campo do Gado.

São diversas atrações para você e sua família. Prestigie!

Horários:

Sexta-feira (estreia): 20h30

Sábado: 18h e 20h30

Domingo: 17h e 20h30

Demais dias: 20h30

DIVERSÃO COM SEGURANÇA

O circo segue todos os protocolos de segurança contra a Covid-19. Ao visitar o local é preciso respeitar as marcações de distanciamento e utilizar máscara em todos os setores.

SORTEIO DE INGRESSOS

Nas redes sociais do Click Riomafra é possível concorrer a ingressos. Clique e participe: